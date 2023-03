ZIZE DANS LA FAMILLE MAMMA MIA ! SALLE DU MEDIAN, 10 novembre 2023, Saint-QUENTIN FALLAVIER.

Samuel Ducros Productions (L-R-20-2799&2798) présente : ce spectacle. Zize est originaire du Sud de la France. Elle fut même élue « Miss pointe rouge » sur la célèbre plage Marseillaise. D’après ses dires, elle n’était pas loin de devenir Miss France… Sosie officiel de Madonna dans les années 80, elle n’hésite pas à renfiler son costume de l’époque et enchainer des chorégraphies endiablées… Elle en profitera pour nous présenter sa famille au complet. Le personnage de Zize est une fresque « pagnolesque » à elle seule. Elle chante, elle danse, elle est attachante et naïve, cette quadra déjantée saura vous émouvoir et vous faire rire comme jamais. Si vous souhaitez passer un bon moment sous le soleil du midi, vous savez ce qu’il vous reste à faire…Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 04.66.29.48.51. ZIZE DANS LA FAMILLE MAMMA MIA !

SALLE DU MEDIAN Saint-QUENTIN FALLAVIER 5 rue du Bivet Isère

Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 04.66.29.48.51.

