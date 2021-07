Zize, 100% marseillaise Saint-Zacharie, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Zacharie.

Zize, 100% marseillaise 2021-07-31 21:00:00 – 2021-07-31 Jardins de l’École Paul Cézanne 10- 12 Boulevard Bernard Palissy

Saint-Zacharie Var

Sosie officiel de Madonna dans les années 80 et Miss pointe rouge (selon ses dires…), la drôle et naïve Zize vous promet d’enchainer chant, chorégraphies endiablées, anecdotes croustillantes et portraits de famille à mourir de rire. Portée par sa bonne humeur naturelle cette quadra déjantée saura vous émouvoir et vous faire rire comme jamais !

Drôle, pagnolesque et lumineuse comme le soleil du midi, venez rire avec Zize, personnage attachant et atypique !

+33 4 42 32 63 32 http://www.saintzacharie.com/

