Zizanies, veillée polyphonique bétonsalon, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 0h

gratuit

Une proposition de Clara Schulmann avec Phoenix Atala, Aïcha et Sheila Atala, Victoire Le Bars, Clotilde Le Bas, Anne Le Troter, No Anger, Gaëlle Obiegly, Cécile Paris, Eden Tinto Collins, etc. Performance / Lecture / Musique / Conférence

La veillée polyphonique des Zizanies rassemble des voix d’artistes, écrivain·es, chanteur·ses, chercheur·ses, beatboxeuses etc. qui décident ensemble de penser à voix haute. Au cours de la veillée, les invité·es prennent part à cette communauté éphémère de voix, créant les unes après les autres, une longue performance collective et festive. Écouter les circonvolutions de la parole, ses inflexions, hésitations, répétitions, silences, et éprouver la puissance de l’oralité sur une scène partagée ; on écoutera aussi ensemble la nuit tomber. La Veillée entre en résonance avec la dimension collaborative de l’exposition Le pli du ventre cosmique de l’artiste Jagna Ciuchta (accessible de 19h à 2h).

Avec le commissariat de : Clara Schulmann





Nuit Blanche -> Nuit Blanche

bétonsalon 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines Paris 75013

14 : Bibliothèque François Mitterrand (427m) 14 : Cour Saint-Émilion (604m) Bus 62, 89 et 132 arrêt Bibliothèque François Mitterrand, bus 64 arrêt Tolbiac-Bibliothèque François Mitterrand, bus 325 arrêt Thomas Mann C : Bibliothèque François Mitterrand Tram T3a arrêt Avenue de France



Contact :Bétonsalon – centre d’art et de recherche http://www.betonsalon.net

Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

Sophie Rogg