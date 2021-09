Paris Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris Zizanies, veillée polyphonique Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bétonsalon – Centre d'art et de recherche, le samedi 2 octobre à 20:00

Prenant pour point de départ une série de paro­les de femmes recueillies sous une forme frag­men­taire dans son livre _Zizanies_, Clara Schulmann imagine cette fois une Veillée fes­tive et poly­pho­ni­que pour l’édition 2021 de la Nuit Blanche. Réunissant des inter­ve­nant.es issu.es de domai­nes variés – artis­tes, écrivain.es, chan­teur.ses, cher­cheur.ses, yogis­tes, beat­boxeu­ses etc. – pour qui la voix est cen­trale dans leur pra­ti­que, cet événement accueillera une plu­ra­lité de formes orales – chants, lec­tu­res, dis­cours, confé­ren­ces, stand up etc. – dans un moment festif. Au cours de la veillée, les per­son­nes invité.es pren­dront part à cette com­mu­nauté éphémère de voix, créant les unes après les autres une longue per­for­mance col­lec­tive. Écouter les circonvo­lu­tions de la parole, ses inflexions, hési­ta­tions, répé­ti­tions, silen­ces, bal­bu­tie­ments, se lais­ser sub­mer­ger par l’entre­mê­le­ment de récits par­ta­gés et éprouver la puis­sance de l’ora­lité sont autant d’expé­rien­ces aux­quel­les chacun.e pourra se mesu­rer devant cette scène pour des solos. La _Veillée_ entre en réson­nance avec la dimen­sion col­la­bo­ra­tive de l’expo­si­tion _Le pli du ventre cos­mi­que_ de l’artiste Jagna Ciuchta, qui accueille en son sein les œuvres d’artis­tes ama­teur.trice.s, émergent.es ou confirmé.es uni.es par les liens d’amitié, de parenté et de trans­mis­sions qu’ils soient réels, esthé­ti­ques, intel­lec­tuels ou ima­gi­nai­res.

Accès libre

Une proposition de Clara Schulmann pour Nuit Blanche 2021 Bétonsalon – Centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet Paris Paris

