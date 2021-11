Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Zitto – Semaine de l’Instable Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Zitto – Semaine de l’Instable Fabrique à Impros (La), 24 novembre 2021, Nantes. 2021-11-24

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 €Réservation : lafabriqueaimpros.com « Zitto » signifie « Tais-toi » ou « Chut ! » en italien. Ce spectacle sans parole, constitué de courtes scènes improvisées, manifeste le désir d’explorer les subtilités du jeu physique et de repousser les limites de la communication non-verbale au-delà du mime, du bruitage ou de la danse. Profitez de vos moments de discussion avant le début de la représentation, car une fois que celle-ci aura commencé, le silence absolu sera de rigueur ! Un spectacle proposé dans le cadre de la semaine de l’Instable, avec le Québécois Frédéric Barbusci, l’un des meilleurs improvisateurs internationaux. A voir avec vos amis allophones ! Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes