Saint-Denis Médiathèque François Mitterrand Saint-Denis “Zistwar mémé Soley èk mémé Fenwar” avec Véronique INSA Médiathèque François Mitterrand Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

“Zistwar mémé Soley èk mémé Fenwar” avec Véronique INSA Médiathèque François Mitterrand, 21 janvier 2022, Saint-Denis. “Zistwar mémé Soley èk mémé Fenwar” avec Véronique INSA

Médiathèque François Mitterrand, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:30 Conte participatif qui relate l’histoire de deux sœurs, deux p’tites gramounes, malicieuses qui partagent l’histoire de leur vie avec les enfants présents et leurs parents. Médiathèque François Mitterrand 1 rue de l’Europe 97400 Saint Denis Saint-Denis La Trinité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:30:00 2022-01-21T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse 1 rue de l'Europe 97400 Saint Denis Ville Saint-Denis lieuville Médiathèque François Mitterrand Saint-Denis