ZISKAKAN à Perpignan (66) La Casa Musicale, 1 avril 2022, Perpignan.

La Casa Musicale, le vendredi 1 avril à 20:30

La Casa Musicale se met à l’heure Réunionnaise et invite le groupe **Ziskakan**. Par le chant et la poésie, **Ziskakan** véhicule tout un ensemble de valeurs réunionnaises. Le groupe fait danser la poésie créole. Il y rassemble les sonorités d’Afrique, d’Asie et d’Europe dans ce voyage. Toujours soucieux de modernité et évitant les pièges de la curiosité ethnique le combo **Gilbert Pounia** exporte sa musique avec réussite pour distiller son message engagé. Bar et Food Trucks réunionnais Renseignements : 04 68 62 17 22 – * Un concert annoncé dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** –

10€

On ne présente plus le groupe Ziskakan né à La Réunion d’un mouvement éponyme défendant la culture et la langue créoles à une époque où l’acculturation était de mise.

La Casa Musicale 1 rue jean Vielledent 66000 Perpignan Perpignan La Real Pyrénées-Orientales



2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T23:00:00