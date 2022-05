ZIRKO FESTIBALA Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

ZIRKO FESTIBALA Bayonne, 13 mai 2022, Bayonne. ZIRKO FESTIBALA Avenue Duvergier de Hauranne Aux remparts Mousserolles Bayonne

2022-05-13 – 2022-05-22 Avenue Duvergier de Hauranne Aux remparts Mousserolles

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Cirque, musique, danse, workshops, concerts, DJ sets, entre autres, seront au rendez-vous pendant une semaine sous chapiteau aux remparts de Mousserolles à Bayonne, du 13 au 22 mai 2022. Une programmation riche et variée, dans un lieu bucolique, pour un festival familial et convivial. Bar et restauration sur place. Le récup’Truck64 assurera la restauration en vous proposant des plats végéniaux, locaux, anti-gaspis et gourmands. Suivez le festival sur les réseaux pour découvrir les ateliers, les animations et les stands présents.

N’oubliez pas de réserver vos palces sur Helloasso pour les spectacles et les ateliers. Facebook: Oreka Zirkoa

Instagram: orekazirkoa

