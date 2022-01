Zinzoline s’expose au Couvent des Minimes ! Blaye, 26 février 2022, Blaye.

Zinzoline s’expose au Couvent des Minimes ! Blaye

2022-02-26 – 2022-02-27

Blaye Gironde

Pour sa 5e édition, Zinzoline propose un week-end artistique et littéraire dédié aux femmes artistes sur le thème « Plurielles et singulières ». Les artistes seront présentes pour échanger avec les visiteurs. Des artistes masculins seront également présents, accueillis dans l’espace « off ».

Découvrez des techniques artistiques avec les ateliers animés par les artistes : galets tapissés avec Virginie Transon, papier mâché avec Aïcha Cholet pour les enfants à partir de 6 ans, collages avec Marie-Laure Drillet.

Et il y aura aussi un cabaret poétique …

Samedi de 14h à 19h

Dimanche de 14h à 18h

En marge de cet événement, Zinzoline exposera les œuvres de 7 artistes sur le thème « En noir et blanc » à la médiathèque de Blaye durant tout le mois de février, du 1er au 26.

©Zinzoline

