Le Rozier 48150 Le Rozier 6 épreuves seront proposées : 160km / 70km / 14km / KV – La coulée de Rochefort / La randonnée des Corniches et, pour les enfants, la « Zinzinade Ultra Trail de 160 km : départ et arrivée à Florac en Lozère avec passage par Le Rozier, les Arcs St Pierre… Le Zinzin Ultra-trail® se tiendra les 2 et 3 Juillet 2022 au départ de Florac en Lozère et proposera une boucle de 160km sur le Causse Méjean avec des paysages à couper le souffle. COURSES 6 épreuves seront proposées : 160km / 70km / 14km / KV – La coulée de Rochefort / La randonnée des Corniches et, pour les enfants, la « Zinzinade Ultra Trail de 160 km : départ et arrivée à Florac en Lozère avec passage par Le Rozier, les Arcs St Pierre… Zinzin

