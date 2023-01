Concert Rock #6 par Lairisson le 24 mars 2023 Zinor, 24 mars 2023, Montaigu-Vendée.

Concert Rock #6 par Lairisson le 24 mars 2023 Vendredi 24 mars, 20h00 Zinor

Inscription au bar “l’Entrepotes” ou par mail : lairisson85@gmail.com

Concert Rock #6 le 24 mars 2023 à partir de 20h avec ROCKET BABY DOLLS et KOMODOR au Zinor

vendredi 24 Mars 2023 à 20H au ZINOR. LAIRISSON organise sa 6ème soirée le Une 1ère partie avec ROCKET BABY DOLLS, un groupe local qui nous proposera des reprises de MUSE. Suivra KOMODOR, qui nous vient de Bretagne, avec son rock imprégné des 70’s.

LAIRISSON, c’est des concerts avec un esprit convivial, un food-truck sur place et des vrais billets en papier !

Les réservations sont particulièrement conseillées. Vous pouvez retirer vos billets directement auprès de ‘L’entrepotes‘, bar à bières de Montaigu ou réserver par mail : lairisson85@gmail.com

A bientôt. KOMODOR (Psychedelic hard rock 70) en tête d’affiche Facebook https://fr-fr.facebook.com/KOMODORBAND/about

You Tube https://www.youtube.com/watch?v=Prs3yiBJigw ROCKET BABY DOLLS (Tribute To MUSE) en première partie Facebook https://www.facebook.com/RocketBabyDollsTribute/

Vidéo https://www.facebook.com/100222814891260/videos/1071177433484257?__so__=permalink

https://www.facebook.com/100222814891260/videos/471159095009345?__so__=permalink

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:00:00+01:00

2023-03-24T22:30:00+01:00

