Concert de Noël au Zinor de Montaigu, le 28 décembre 2022, organisé par Artsonic. Zinor Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Concert de Noël au Zinor de Montaigu, le 28 décembre 2022, organisé par Artsonic. Zinor, 28 décembre 2022, Montaigu-Vendée. Concert de Noël au Zinor de Montaigu, le 28 décembre 2022, organisé par Artsonic. Mercredi 28 décembre, 20h00 Zinor Concert de Noël au Zinor de Montaigu, le 28 décembre 2022, organisé par Artsonic. Zinor Rue du Moulin Gros, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire

09 50 64 19 26 Pour la 11 ème édition, l’association ARTSONIC organise au Zinor de Montaigu, un Concert de Noël !

Rendez-vous le 28 décembre 2022 à partir de 20h00. Bières, vin chaud et restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-28T20:00:00+01:00

2022-12-28T23:00:00+01:00 ZINOR

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Zinor Adresse Rue du Moulin Gros, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu Ville Montaigu-Vendée lieuville Zinor Montaigu-Vendée Departement Vendée

Zinor Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/

Concert de Noël au Zinor de Montaigu, le 28 décembre 2022, organisé par Artsonic. Zinor 2022-12-28 was last modified: by Concert de Noël au Zinor de Montaigu, le 28 décembre 2022, organisé par Artsonic. Zinor Zinor 28 décembre 2022 Montaigu-Vendée Zinor Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée Vendée