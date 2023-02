Zingaro Ex Anima – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3, 4 mars 2023, PARIS.

Zingaro Ex Anima – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 18:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Chaque créneau d’exposition a une durée d’1 heure. Gratuit pour les moins de 7 ans Tarifs réduits: Jeune 12 à 25 ans – sur justificatifEtudiant – sur justificatifDemandeur d’emploi – sur justificatifCarte famille nombreuse — sur justificatifSenior +65 ans — sur justificatifAccompagnateur de personne en situation de handicap — sur justificatifVenez à deux! Un billet acheté au tarif plein vous permet d’acheter un billet au tarif réduit Pass Duo.Gratuit : Enfant moins de 7 ans, personnes en situation de handicap, RSA -ASS – minimum vieillesse.Zingaro Ex Anima, une expérience Bartabas.Réalisation James Sénade.Oeuvre adaptée du spectacle équestre Bartabas Zingaro Ex Anima et de l’œuvre en réalité virtuelle “Ex Anima, expérience” co-réalisée par Bartabas et Pierre Zandrowicz.Production : Atlas V – Saint George Studio – Zingaro – La Compagnie des Indes et l’Atelier JAM.Imaginé par Bartabas comme son ultime spectacle lors de sa création en 2017, Ex Anima est un véritable hommage que le plus célèbre des écuyers a voulu rendre au cheval.Seuls sur scènes, acteurs de leur propre spectacle, les chevaux composent eux-mêmes et de manière spontanée chacun des tableaux. Ils apparaissent ainsi à l’état brut, dans leur beauté animale, sans fard ni décor. Tantôt poétiques et tendres, tantôt lyriques et passionnées, parfois violentes et terrifiantes, les différentes scènes esquissent le portrait du cheval unique qui a tant fasciné Bartabas.Porté par le souffle sonore des animaux et celui des instruments à vent, Ex anima est un cri d’amour lancé aux équidés, et à la relation si particulière qui a uni depuis des siècles chevaux et humains.Recréé et projeté de manière monumentale dans la Jam Capsule, Ex Anima offre aux spectateurs une expérience radicale, pleine de mystères, au cours de laquelle leurs regards se confondent avec ceux des animaux. Jamais les chevaux n’ont paru si humains !Information complémentaire : Oeuvre adaptée du spectacle équestre Ex Anima et de l’oeuvre VR Ex Anima VR co-réalisée par Bartabas et Pierre Zandrowicz« Pour cette création, j’ai voulu les célébrer comme les acteurs véritables de ce « théâtre équestre » si original… montrer un rituel sans mémoire, une cérémonie où le spectateur se surprendra à voir l’animal comme le miroir de l’humanité »Écuyer d’exception, Bartabas est l’inventeur d’une nouvelle forme de spectacle vivant : le théâtre équestre, dans lequel se mêlent spectacle équestre, danse, musique, théâtre, onirisme.Il a fondé en 1984 sa compagnie, le Théâtre équestre Zingaro – du nom du plus célèbre cheval de sa troupe –, qui est installé depuis 1989 au Fort d’Aubervilliers. Avec sa compagnie, Bartabas a créé de très nombreux spectacles qui lui ont valu une renommée mondiale.En 2003, il créa l’Académie équestre de Versailles, qui est à la fois un centre de transmission des savoirs équestres, et un laboratoire de création où le dressage est enrichi de nombreuses disciplines artistiques. Jam Capsule

PARC EXPO PAVILLON 5.3 PARIS 1, place de la Porte de Versailles Paris

