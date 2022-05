Zingari Roudelet Felibren, 11 juillet 2022, Marseille.

Zingari

Roudelet Felibren, le lundi 11 juillet à 17:00

1920, nous sommes immergés dans un campement de tziganes circassiens. Des personnages bien trempés, avec des hommes et femmes de caractère, vont mettre en lumière quelques moments de tension, mais beaucoup de tendresse, de légèreté et de joie dans ce spectacle. La musique tzigane des pays de l’Est, fusionne et transporte toutes les énergies des musiciens et de la soprano du groupe Massilia Gipsy Band, avec celles des danseurs de la Cie Acontretemps ! Ballet pour 12 danseurs de la Cie Acontretemps 5 musiciens et une soprano du Massilia Gipsy Band Chorégraphie et mise en scène Christine COLOMBANI Musique Massilia Gipsy Band Lumières Éric VALENTIN Costumes et décor Amélie PINEAU COPRODUCTION Cie Acontretemps et Massilia Gipsy Band

Roudelet Felibren 45, boulevard Bara, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T17:00:00 2022-07-11T18:30:00