ROLAND MAGDANE ZINGA ZANGA Beziers, 21 janvier 2024, Beziers.

LA VIE A DEUX C’EST MERVEILLEUX »Roland Magdane n’est jamais aussi drôle que lorsqu’il est dépassé par les évènements !! Et dans ce spectacle tout le dépasse !Ses premiers déboires amoureux puis enfin la rencontre avec la femme de sa vie, mais la vie à deux n’est pas toujours aussi facile qu’on pourrait le croire !!La vie de tous les jours avec sa femme …La naissance de son premier enfant un enfant complètement frippé …qu’il trouve très moche ! et la dure vie d’apprentissage de père avec un nouveau-né à la maison …Tout au long du spectacle Roland Magdane s’enfonce dans les méandres de sa vie de couple … et pour se défendre il va critiquer sa femme et à travers elle … toutes les femmes ! Mais à travers toutes ces attaques envers le sexe féminin toujours désopilantes on sent l’amour la bienveillance et l’admiration.Roland Magdane n’est jamais méchant avec le sexe faible.. Les femmes le savent et ce sont ses premières fans en lui faisant un triomphe à chaque spectacle.

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 16:00

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34