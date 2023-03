Quand l’écriture devient sculpture ZINA-O, 27 mars 2023, Pontrieux.

Intervention tous les jours à 10h et 15h

« Sublimer le quotidien » du travail de la céramique, des papiers par la métamorphose en bronze .

A travers les sculptures du « Maître de Musique – Maître de Ballet » ou de « L’échiquier » je propose d’explorer et de développer mon cheminement créatif. Comment d’une feuille de terre, ma matière première, la ligne, la forme, le mouvement, habillent le vide et deviennent l’ossature de ma sculpture, pour ériger des personnages qui s’inscrivent et prennent sens dans différentes matières. Dans la fragilité des porcelaines, dans les grès, les papiers chiffons ou l’inox, puis, pourquoi certains sont sublimés par leur transformation en bronze. Les sources qui nourricent mon imaginaire créatif sont la mythologie, le Japon et les lettres hébraïques. Ainsi les sculptures créées proposent des réflexions sur le monde, la société, la vie. Celles-ci oscillent ainsi entre, terre source de toute vie, et immortalité dans ce métal particulier, le bronze, entre intimité de l’espace intérieur et existence du cadre de vie, entre temporel et divin. Alors chaque strate de la création écrit à une histoire à raconter et partager. « Des Passeurs du Temps pour l’Eternité » ZINA-O

Petite Cité de Caractère

ZINA-O 39 RUE DE LA PRESQU ILE 22260 PONTRIEUX Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.zina-o.com »}, {« type »: « email », « value »: « sophiezina-o@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33684185760 »}]

