Zimmerbach fête Molière : 400ème anniversaire de la naissance de Molière Zimmerbach Zimmerbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Zimmerbach

Zimmerbach fête Molière : 400ème anniversaire de la naissance de Molière Zimmerbach, 14 octobre 2022, Zimmerbach. Zimmerbach fête Molière : 400ème anniversaire de la naissance de Molière

rue du Hohnack Zimmerbach Haut-Rhin

2022-10-14 19:00:00 – 2022-10-14 21:00:00 Zimmerbach

Haut-Rhin Zimmerbach »Du Soleil aux Lumières » Moralises français du XVIIème Siècle. Par Catherine Salviat, sociétaire de la Comédie Française.

Représentation suivie d’un échange avec le public. »Du Soleil aux Lumières » Moralises français du XVIIème Siècle. Par Catherine Salviat, sociétaire de la Comédie Française.

Représentation suivie d’un échange avec le public. +33 3 89 71 10 14 Zimmerbach

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Zimmerbach Autres Lieu Zimmerbach Adresse rue du Hohnack Zimmerbach Haut-Rhin Ville Zimmerbach lieuville Zimmerbach Departement Haut-Rhin

Zimmerbach Zimmerbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/zimmerbach/

Zimmerbach fête Molière : 400ème anniversaire de la naissance de Molière Zimmerbach 2022-10-14 was last modified: by Zimmerbach fête Molière : 400ème anniversaire de la naissance de Molière Zimmerbach Zimmerbach 14 octobre 2022 Haut-Rhin rue du Hohnack Zimmerbach Haut-Rhin Zimmerbach

Zimmerbach Haut-Rhin