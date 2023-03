Concours de chant : Spievam po francúzsky (1/2 finale – région centre) Zilina Žilina Catégories d’Évènement: okres Žilina

Concours de chant : Spievam po francúzsky (1/2 finale – région centre) Zilina, 24 mars 2023, Žilina. Concours de chant : Spievam po francúzsky (1/2 finale – région centre) Vendredi 24 mars, 11h00 Zilina entré libre Le concours Spievam Po Francuzsky revient en 2023 !!

? Ce concours s’adresse à tous les amateurs de chansons francophones qui résident en Slovaquie, dont la langue maternelle n’est pas le français.

Toutes les informations se trouvent ici : (en slovaque) / https://institutfrancais.sk/spievam-po-francuzsky-2023-zapisy-su-otvorene/

