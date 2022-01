ZIK & PUCES – BROCANTE MUSICALE Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Maine-et-Loire

ZIK & PUCES – BROCANTE MUSICALE Chalonnes-sur-Loire, 23 janvier 2022, Chalonnes-sur-Loire. ZIK & PUCES – BROCANTE MUSICALE Rue Passagère Halle des mariniers Chalonnes-sur-Loire

2022-01-23 09:00:00 – 2022-01-23 18:00:00 Rue Passagère Halle des mariniers

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Comme chaque 4ème dimanche de Janvier, l’événement « Zik et Puces » a lieu à la Halle des Mariniers à Chalonnes-sur-Loire. Ouvert à tous, découvrez ce salon de vente d’instruments de musique d’occasion ou de neuf. Une trentaine d’exposants venus de toutes régions vous présenteront leur stand et l’évolution des instruments trouvés ou dénichés sur des brocantes, des vide-greniers… Sur place, ventes et trocs d’instruments vous attendent. Découvrez également des livres, partitions, CD, disques vinyles, DVD, meubles de musique, sono… Que vous soyez amateurs ou professionnels, passionnés ou non de musique, vous trouverez une bonne ambiance sur les stands et de nombreux instruments musicaux ! Petite restauration et buvette sur place Exposants retrouvez le bulletin d’inscription, tarif et le règlement sur notre site :

cornmuzik@laposte.net +33 6 75 26 26 23 http://corn.e-monsite.com/

http://corn.e-monsite.com/ Rue Passagère Halle des mariniers Chalonnes-sur-Loire

Détails Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Chalonnes-sur-Loire Adresse Rue Passagère Halle des mariniers Ville Chalonnes-sur-Loire lieuville Rue Passagère Halle des mariniers Chalonnes-sur-Loire