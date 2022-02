ZIK ! Le temps d’une chanson… Médiathèque des Izards Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

ZIK ! Le temps d’une chanson… Médiathèque des Izards, 1 mars 2021, Toulouse. ZIK ! Le temps d’une chanson…

du lundi 1 mars 2021 au mercredi 19 mai 2021 à Médiathèque des Izards

Studio photo / vidéo musical + ateliers Mercredi 19 mai de 14h à 17h30 Médiathèque des Izards Installez vous confortablement… Un studio photo chaleureux s’ouvre à vous. Choisissez une chanson qui vous touche, qui évoque un moment important, une émotion, une sensation… Mettez ce casque, écoutez et laissez-vous aller… Pendant l’écoute, faites ce que vous avez envie : dansez, chantez, écrivez, dessinez ou ne faites rien… Face à vous, un-e comédien-ne partage cet instant… À la fin de la chanson, il ou elle vous dira, interprétera, ce qu’il ou elle a ressenti. À vous, ensuite, si vous le désirez, de nous dévoiler ce que vous avez vécu et dans tous les cas de partir avec une nouvelle histoire liée à cette chanson… Les images réalisées ce jour-là feront l’objet d’une exposition à la Médiathèque des Izards. Inauguration lors de la restitution du projet ZIK ! le 12 juin. Proposé par le collectif Petit Cow-boy dans le cadre de l’expérimentation culturelle Soupetard. + Malette musicale : Venez écouter ou découvrir des chansons qui vous donneront envie de chanter, de danser en vous rappelant de bons souvenirs ! + Parcours mêlant animations ludiques et participatives et défis autour du son ainsi qu’un atelier de fabrication d’instruments de musique à partir d’éléments de récupération, par l’association les Petits Débrouillards. En accès libre et en continu – jauge réduite Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires à respecter Studio photo / vidéo musical + ateliers Mercredi 19 mai de 14h à 17h30 Médiathèque des Izards Installez vous confortablement… Un studio photo chaleureux s’ouvre à vous. Choisissez une chanson qui vo Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T14:00:00 2021-03-01T16:30:00;2021-03-02T14:00:00 2021-03-02T16:30:00;2021-03-03T14:00:00 2021-03-03T16:30:00;2021-03-04T14:00:00 2021-03-04T16:30:00;2021-03-05T14:00:00 2021-03-05T16:30:00;2021-03-06T14:00:00 2021-03-06T16:30:00;2021-03-07T14:00:00 2021-03-07T16:30:00;2021-03-08T14:00:00 2021-03-08T16:30:00;2021-03-09T14:00:00 2021-03-09T16:30:00;2021-03-10T14:00:00 2021-03-10T16:30:00;2021-03-11T14:00:00 2021-03-11T16:30:00;2021-03-12T14:00:00 2021-03-12T16:30:00;2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T16:30:00;2021-03-14T14:00:00 2021-03-14T16:30:00;2021-03-15T14:00:00 2021-03-15T16:30:00;2021-03-16T14:00:00 2021-03-16T16:30:00;2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T16:30:00;2021-03-18T14:00:00 2021-03-18T16:30:00;2021-03-19T14:00:00 2021-03-19T16:30:00;2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T16:30:00;2021-03-21T14:00:00 2021-03-21T16:30:00;2021-03-22T14:00:00 2021-03-22T16:30:00;2021-03-23T14:00:00 2021-03-23T16:30:00;2021-03-24T14:00:00 2021-03-24T16:30:00;2021-03-25T14:00:00 2021-03-25T16:30:00;2021-03-26T14:00:00 2021-03-26T16:30:00;2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T16:30:00;2021-03-28T14:00:00 2021-03-28T16:30:00;2021-03-29T14:00:00 2021-03-29T16:30:00;2021-03-30T14:00:00 2021-03-30T16:30:00;2021-03-31T14:00:00 2021-03-31T16:30:00;2021-04-01T14:00:00 2021-04-01T16:30:00;2021-04-02T14:00:00 2021-04-02T16:30:00;2021-04-03T14:00:00 2021-04-03T16:30:00;2021-04-04T14:00:00 2021-04-04T16:30:00;2021-04-05T14:00:00 2021-04-05T16:30:00;2021-04-06T14:00:00 2021-04-06T16:30:00;2021-04-07T14:00:00 2021-04-07T16:30:00;2021-04-08T14:00:00 2021-04-08T16:30:00;2021-04-09T14:00:00 2021-04-09T16:30:00;2021-04-10T14:00:00 2021-04-10T16:30:00;2021-04-11T14:00:00 2021-04-11T16:30:00;2021-04-12T14:00:00 2021-04-12T16:30:00;2021-04-13T14:00:00 2021-04-13T16:30:00;2021-04-14T14:00:00 2021-04-14T16:30:00;2021-04-15T14:00:00 2021-04-15T16:30:00;2021-04-16T14:00:00 2021-04-16T16:30:00;2021-04-17T14:00:00 2021-04-17T16:30:00;2021-04-18T14:00:00 2021-04-18T16:30:00;2021-04-19T14:00:00 2021-04-19T16:30:00;2021-04-20T14:00:00 2021-04-20T16:30:00;2021-04-21T14:00:00 2021-04-21T16:30:00;2021-04-22T14:00:00 2021-04-22T16:30:00;2021-04-23T14:00:00 2021-04-23T16:30:00;2021-04-24T14:00:00 2021-04-24T16:30:00;2021-04-25T14:00:00 2021-04-25T16:30:00;2021-04-26T14:00:00 2021-04-26T16:30:00;2021-04-27T14:00:00 2021-04-27T16:30:00;2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T16:30:00;2021-04-29T14:00:00 2021-04-29T16:30:00;2021-04-30T14:00:00 2021-04-30T16:30:00;2021-05-01T14:00:00 2021-05-01T16:30:00;2021-05-02T14:00:00 2021-05-02T16:30:00;2021-05-03T14:00:00 2021-05-03T16:30:00;2021-05-04T14:00:00 2021-05-04T16:30:00;2021-05-05T14:00:00 2021-05-05T16:30:00;2021-05-06T14:00:00 2021-05-06T16:30:00;2021-05-07T14:00:00 2021-05-07T16:30:00;2021-05-08T14:00:00 2021-05-08T16:30:00;2021-05-09T14:00:00 2021-05-09T16:30:00;2021-05-10T14:00:00 2021-05-10T16:30:00;2021-05-11T14:00:00 2021-05-11T16:30:00;2021-05-12T14:00:00 2021-05-12T16:30:00;2021-05-13T14:00:00 2021-05-13T16:30:00;2021-05-14T14:00:00 2021-05-14T16:30:00;2021-05-15T14:00:00 2021-05-15T16:30:00;2021-05-16T14:00:00 2021-05-16T16:30:00;2021-05-17T14:00:00 2021-05-17T16:30:00;2021-05-18T14:00:00 2021-05-18T16:30:00;2021-05-19T14:00:00 2021-05-19T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque des Izards Adresse 1 place Micoulaud Ville Toulouse lieuville Médiathèque des Izards Toulouse

Médiathèque des Izards Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

ZIK ! Le temps d’une chanson… Médiathèque des Izards 2021-03-01 was last modified: by ZIK ! Le temps d’une chanson… Médiathèque des Izards Médiathèque des Izards 1 mars 2021 Médiathèque des Izards Toulouse toulouse

Toulouse