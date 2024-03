Zik & Festivals 1 Camping de Vauchiron Lusignan, lundi 8 juillet 2024.

Zik & Festivals 1 Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 8 – 17 juillet Camping de Vauchiron 740

Début : 2024-07-08T08:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-17T00:00:00+02:00 – 2024-07-17T23:59:00+02:00

Ton séjour :

Initié.e ou confirmé.e, laisse-toi entraîner par les rythmes endiablés des festivals…

Une colo que tu ne trouveras nulle part ailleurs, cadencée au fil de la musique, des festivals, de la culture et de l’éclate. Viens profiter de l’ambiance et participer au Festival Terres du son de Monts et à un (ou deux) concert.s lors des Heures Vagabondes dans la Vienne. Une journée sensation au Futuroscope et des veillées musicales viendront rythmer ta colo. Et en bonus exceptionnel cet été, le concert de BigFlo & Oli, Feder et Irène Dresel.

Que tu sois musicien.ne ou non, joins-toi à nous pour vivre une colo tout en Zik et festivités !

Cadre de vie :

Hébergement en camping aménagé sous tentes.

Activités :

– 1 journée au festival Terres du Son à Monts (37)

– 1 ou 2 concert.s aux Heures Vagabondes

– 1 journée au Parc du Futuroscope

– 1 journée au FLIP

– Activités musicales

– Veillées musicales

Camping de Vauchiron Chemin de la Plage Charles Clerc Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Aroeven Poitiers – Zik & Festivals