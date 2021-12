Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Zik et bouquins Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Zik et bouquins Médiathèque La Grand-Plage, 22 janvier 2022, Roubaix. Zik et bouquins

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

**Zik et bouquins** **LECTURE MUSICALE** Accompagnées de musique en live et de chant a cappella, Zik et bouquins, lecture spectaculaire et musicale d’albums jeunesse, est une gourmandise auditive et visuelle qui explore le thème de l’amour. Un moment pour lire autrement, en savourant le son des mots, en traficotant les textes, en utilisant des livres comme des objets dans des mises en scène absurdes, poétiques et fraîches. Par la Compagnie i (avec le sourire) Rosa Parlato : musicienne, (flûte traversière, accordéon, bidouilles électroniques, voix, objets…) Marie Roets : conteuse Durée : 35 min – À partir de 5 ans 19h – Rdc – salle La criée LECTURE MUSICALE Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T19:35:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix