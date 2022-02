Zik’ du monde Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Évasion garantie : trois ambiances musicales qui nous dépayserons… Découverte de la musique traditionnelle Persane avec des musiciens Iraniens Reza et Fara. Voyage sur les hauts de la Cordillère des Andes avec des sonorités péruviennes grâce au trio « Los Jubilados Turbalenos » … Et enfin, sensualité avec la voix chaude très soul de Jayleen Mc Carty qui nous entraînera dans un univers mêlant le funk, le rock et le hip-hop avec des sonorités de country-pop ou de blues. Concert organisé par l’association Alinéa en partenariat avec la médiathèque. Gratuit, pour adulte. Réservation conseillée au 02 40 36 50 00. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

