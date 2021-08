ZIGUILÉ – CHAÎNON MANQUANT Saint-Berthevin, 17 septembre 2021, Saint-Berthevin.

ZIGUILÉ – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-17 – 2021-09-17 Le Reflet 11 Rue du Haut Bourg

Saint-Berthevin Mayenne Saint-Berthevin

En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les gamins se taquinent, se chamaillent gentiment. Il évoque aussi le sentiment profond qui nous pousse à faire ce que l’on veut, quand on veut, sans se préoccuper du regard des autres.

Dans Ziguilé, les corps s’expriment, envers et contre tout. Laissant libre cours aux jeux insouciants de l’âge tendre, le duo d’acrobates est vite rattrapé par le réel. Des échanges innocents aux batailles larvées, il n’y a qu’un pas.

Auteurs et interprètes : Émilie Smith et Éric Maufrois

Auteur et metteur en scène : Vincent Maillot

Tout public à partir de 4 ans

Durée : 45 min – Tarif : 6€

ZIGUILÉ – Cie Très-d’Union

