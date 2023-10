Danses contemporaine – adultes Zigotastiques Studio Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Danses contemporaine – adultes Zigotastiques Studio Orléans, 17 février 2024, Orléans. Danses contemporaine – adultes Samedi 17 février 2024, 14h00 Zigotastiques Studio Inscription sur notre site, 30 euros Eduardo vous invite à découvrir le Floor Work, technique au sol. Venez vous exercer ou découvrir une manière de danser à laquelle vous n’auriez pas pensé ! Rendez-vous le 17 février de 14h00 à 16h00 au QG (Passage Bannier où Joseph Lucet, 45000 Orléans). L’atelier est ouvert aux adultes et aux adolescents à partir de 12 ans. Plusieurs ateliers de ce type seront proposés au fil de l’année ! Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zigotastiques.fr/atelier/danse-contemporaine-floor-work-fevrier-24/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Zigotastiques Studio Adresse 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Ville Orléans

