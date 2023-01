Stage d’été 2023: STAND UP Zigotastiques Studio Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Stage d’été 2023: STAND UP Zigotastiques Studio, 10 juillet 2023, Orléans. Stage d’été 2023: STAND UP 10 – 13 juillet Zigotastiques Studio

Réservation, 140,00 TTC € les 4 jours

Un stage spécialement dédié à l’univers du stand up. Paul Mirabel, Gad Elmaleh, Roman Frayssinet, Elie Semoun… Reprenez le meilleur des plus grands humoristes français et lâchez-vous ! Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Thème : Stand up Un stage spécialement dédié à l’univers du stand up. Paul Mirabel, Gad Elmaleh, Roman Frayssinet, Elie Semoun… Reprenez le meilleur des plus grands humoristes français et lâchez-vous ! Créativité, liberté et jeu pour une journée de rires et de sketchs pendant les vacances ! Respect du protocole sanitaire en vigueur.

140,00 TTC € les 4 jours – Pique nique à prévoir le midi – Frigo et micro ondes sur place – Goûter fourni ! Stage théâtre pour ados de 11 – 15 ans du 10 au 13 juillet 2023, de 9h à 17h. Spectacle ouvert aux parents à 16h le jeudi. Stage encadré par des comédiens professionnels ! Option garderie disponible de 8h45 à 9h et de 17h à 18h Lieu du stage : Le STUDIO – 5, rue des Grands Champs – Orléans centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00

2023-07-13T16:30:00+02:00 Zigotastiques

