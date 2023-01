Découvrir la danse structurelle Zigotastiques Studio, 11 mars 2023, Orléans.

Découvrir la danse structurelle 11 mars et 8 juillet Zigotastiques Studio

Mêler intuition, art énergétique et biomécanique, c’est le meilleur moyen de laisser son corps exprimer ce dont il a besoin en toute sécurité.

Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dans ce cours découverte, nous aborderons la danse intuitive sous le prisme de l’art énergétique et de la biomécanique. Nous verrons toute une série de mouvements, d’abord en lenteur, et reliés à la respiration, afin d’éveiller le corps en douceur. Par la suite, je me munirai d’une palette d’exercices (pouvant aller de postures de yoga, de mouvements affiliés au Qi gong ou au Taï chi, jusqu’à la danse derviche) que j’adapterai de façon intuitive, suivant l’énergie du groupe. Je donnerai ainsi des clefs pour se mouvoir avec aisance tout en respectant la logique structurelle du corps.

Je guiderai les participant-e-s vers une écoute affinée de leurs sensations internes pour petit à petit les amener à créer leur propre danse. L’objectif est de se détendre, d’apaiser et libérer des émotions restées bloquées et de respecter sa structure corporelle. Il s’agit d’une danse douce, ressourçante et énergétique. De surcroît, on y tonifie les muscles profonds, on s’assouplit et l’on récupère une flexibilité des articulations.

Venir avec des vêtements souples, dans lesquels on peut facilement bouger et avec lesquels on se sent à l’aise au sol.

Atelier de 2 heures encadré par une danseuse professionnelle et pratiquante martiale : Barbara Goguier.

Date et heure : le 11 mars 2023 de 15h à 17h

Le studio : 5 rue des grands champs – Orléans



Zigotastiques