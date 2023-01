Impro’folies Zigotastiques Studio, 21 janvier 2023, Orléans.

Impro’folies, Adultes 21 janvier – 13 mai, les samedis Zigotastiques Studio

Et si vous preniez le temps de vous retrouver votre âme d’enfant et de venir vous raconter des histoires ? Un atelier d’improvisation théâtrale pour se découvrir, s’assumer et s’amuser !

Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Thème : Improviser pour oser être soi et se révéler dans la bonne humeur !

Et si vous preniez le temps de vous retrouver votre âme d’enfant et de venir vous raconter des histoires ?

Un atelier d’improvisation théâtrale à faire seul, entre amis, ou en famille pour se découvrir, s’assumer et s’amuser ! Découvrez une fois par mois cette véritable bulle de lâcher-prise et d’expression créative.

Nos ateliers basés sur des exercices faciles et ludiques à réaliser par tous sauront vous apporter un moment privilégié pour vous-mêmes tout en rencontrant d’autres adultes et en partageant bonne humeur et beaucoup de rires !

Tenue confortable et chaussures de salle ou chaussettes anti-dérapantes.

Atelier de 2 heures encadré par une comédienne professionnelle, ouvert à tous, débutants et experts à partir de 16 ans !

30 € TTC

Dates et heure : 21 janvier 2023 – de 16h30 à 18h30

Le Studio : 5, rue des Grands Champs 45000 Orléans



Zigotastiques