Atelier découverte SLAM en famille 14 janvier – 8 juillet, les samedis

Porté sur la mise en lumière de l’émotion, de la diction, du rythme, de la rime et de la musicalité, l’atelier vise à permettre une découverte de soi par la libre expression orale. Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Thème : La quête du Slam ou comment s’écrire à l’oral Une rencontre collective, un texte écrit, puis dit… comme il n’y a pas de slam sans public, nous serons artistes et publics à la fois. Porté sur la mise en lumière de l’émotion, de la diction, du rythme, de la rime et de la musicalité, l’atelier vise à permettre une découverte de soi par la libre expression orale. Atelier de 2 heures encadré par un auteur, compositeur, interprète (slam-chanson) pour devenir complice à travers l’écriture ! Date et heure : Le 14 janvier de 16h30-18h30 30 € TTC Solo – 50 € TTC Duo Le STUDIO : 5 rue des Grands Champs, Orléans centre Quelques mots sur l’intervenant : Comme le dit souvent Sadou lors des ateliers, “je n’ai rien de plus que vous, à part peut-être quelques années ou kilomètres de parcours… et la certitude que l’expérience de la scène m’a extrait d’un profond manque de confiance en moi !” Auteur, interprète et co-compositeur du duo SADYA (chanson française), il arpente les scènes de la région Centre Val de Loire depuis 20 ans maintenant après avoir connu Gospel, Hip-Hop et musique du monde. Sa première scène slam date de 2007, son premier atelier en 2009. Depuis, les animations s’effectuent auprès de tous publics, que ce soit en centre pénitentiaire, établissement scolaire, centre de loisirs, théâtre, médiathèque ou ESSMS.

Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans
Lieu Zigotastiques Studio
Adresse 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans
Ville Orléans
Age minimum 11
Age maximum 99

