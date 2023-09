Atelier d’écriture amoureuse Zigotastiques & Cie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier d’écriture amoureuse Zigotastiques & Cie Orléans, 10 février 2024, Orléans. Atelier d’écriture amoureuse Samedi 10 février 2024, 14h00 Zigotastiques & Cie Inscriptions sur notre site Rendez-vous le 10 février de 14h00 à 16h00 au QG (Passage Bannier où Jospeh Lucet, 45000 Orléans) pour découvrir notre atelier d’écriture amoureuse !

Des mots sur vos sentiments, Louis vous propose pour la fête des amoureux ou pour une toute autre occasion de mettre votre amour en mots… S’exprimer n’est pas toujours aisé et pourtant, parfois les mots débordent dans votre tête mais y restent coincés… Trouver les mots, les bons et écrire une lettre, un poème, une histoire sur le thème de l’amour avec Louis, un joli moment à faire en surprise ou à deux ! 30€ / Personne, Adultes et ados à partir de 12 ans ! Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans 45000 martroi loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zigotastiques.fr/atelier/atelier-d-ecriture-amoureuse/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:00:00+01:00

2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:00:00+01:00 zigotastiques orleans Zigotastiques Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Zigotastiques & Cie Adresse 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Ville Orléans Departement loiret Age min 8 Age max 12 Lieu Ville Zigotastiques & Cie Orléans latitude longitude 47.902879;1.902393

Zigotastiques & Cie Orléans loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/