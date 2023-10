Théâtre d’ombres enfants Zigotastiques & Cie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Théâtre d’ombres enfants Zigotastiques & Cie Orléans, 27 janvier 2024, Orléans. Théâtre d’ombres enfants Samedi 27 janvier 2024, 14h00 Zigotastiques & Cie Inscriptions sur notre site, 45 euros Thème : Créer un théâtre d’ombres et animer sa propre histoire ! 3h pour créer son mini-théâtre d’ombres, ses personnages et ensuite, apprendre à animer ses personnages et raconter leur histoire pour créer un véritable petit spectacle à ramener à la maison ! Tenue confortable et chaussures de salle ou chaussettes anti-dérapantes. Atelier de 3 heures encadré par une comédienne professionnelle et une artiste orléanaise, ouvert à tous, débutants et experts à partir de 7 ans ! 45 € TTC / Personne Matériel Fourni et théâtre à ramener ! Date et heure : 27 janvier 2024 de 14h à 17h Le QG : Passage Bannier – Joseph Lucet – 45000 Orléans Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans 45000 martroi loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zigotastiques.fr/atelier/atelier-enfants-theatre-ombres-janvier-24/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00 theatre ombres Zigotasitques Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Zigotastiques & Cie Adresse 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Ville Orléans Departement loiret Age min 7 Age max 17 Lieu Ville Zigotastiques & Cie Orléans latitude longitude 47.902879;1.902393

Zigotastiques & Cie Orléans loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/