Atelier philo/ théâtre Zigotastiques & Cie Orléans, 13 janvier 2024, Orléans.

Atelier philo/ théâtre Samedi 13 janvier 2024, 14h00 Zigotastiques & Cie Inscriptions sur notre site

Rendez-vous le 13 janvier 2024 de 14h00 à 16h00 au QG (Passage Bannier où Joseph Lucet, 45000 Orléans) pour découvrir notre atelier Philo/ théâtre !

Questionner le monde, s’émerveiller, s’interroger, réfléchir, se confronter aux raisonnements des autres, c’est presque inné chez l’enfant. Le but de cet atelier est donc de philosopher en les accompagnant pas à pas à ces interrogations. Après une courte pratique de concentration, la discussion s’ouvre en leur proposant une thématique : Vaut-il mieux être mortel ou immortel ? Qu’est-ce-que le bonheur ? C’est quoi un ami ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Qu’est-ce qu’un héros ?

L’objectif est de laisser l’enfant exprimer librement sa pensée, de travailler l’écoute des autres, de développer empathie, sens critique et discernement du monde qui nous entoure. L’atelier se termine par une mise en théâtre de ce qui a été dit par le biais d’improvisations guidées. La pensée va prendre corps et la parole s’incarner.

Enfants 8-12 ans – 30 € TTC / Personne.

Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans 45000 martroi loiret Centre-Val de Loire

2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:00:00+01:00

