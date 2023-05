Cours de comédie musicale Lycée Zigotastiques & Cie, 13 septembre 2023, Orléans.

Cours de comédie musicale Lycée 13 septembre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis Zigotastiques & Cie 450 euros

La comédie musicale:

Des cours hebdomadaires qui allient le théâtre et le chant, le tout mis en mouvement. Chorégraphies, technique vocal et jeu de l’acteur, tout pour développer sa créativité, sa confiance en soi et sa présence scènique. De Broadway à Paris, découvrez les grands standards des comédies musicales et du Music-Hall.

Le mercredi de 18h15 à 20h15 avec Fannie !

Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans 45000 martroi loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zigotastiques.fr/comedies-musicales/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T18:15:00+02:00 – 2023-09-13T20:15:00+02:00

2024-06-19T18:15:00+02:00 – 2024-06-19T20:15:00+02:00

théâtre zigotastiques

Zigotastiques