Orléans Cours de cinéma (collège) Zigotastiques & Cie, 13 septembre 2023, Orléans. Cours de cinéma (collège) 13 septembre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis Zigotastiques & Cie 400 euros Les cours de cinéma: Des cours d’acting cinéma à Orléans pour enfants et ados : apprendre à jouer devant la caméra. Rejoignez les Zigotastiques pour développer et parfaire votre jeu d’acteur à travers des cours adaptés aux collégiens Le mercredi de 15h30 à 17h30 avec Lucie ! Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans 45000 martroi loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zigotastiques.fr/acting-cinema/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

