Orléans Cours de théâtre (8-10 ans) Zigotastiques & Cie, 13 septembre 2023, Orléans. Cours de théâtre (8-10 ans) 13 septembre 2023 – 19 juin 2024 Zigotastiques & Cie 360 euros Les cours de théâtre : Des cours de théâtre à Orléans adaptés aux enfants de 8 à 10 ans pour les accompagner en fin d’école primaire : découverte du théâtre, des émotions, de la gestion corporelle… avec des profs au top ! 5 possibilités: Etoiles Montantes : Mercredi 9h30-10h45 avec Fannie OU Etoiles Montantes : Mercredi 10h45-11h30 avec Fannie OU Etoiles Montantes : Mercredi 11h15-12h30 avec Cécile OU Etoiles Montantes : Mercredi 15h00-16h15 avec Cécile OU Etoiles Montantes : Samedi 9h30-10h15 Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans 45000 martroi loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zigotastiques.fr/8-10-ans/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

