Cours de théâtre Collège 5 septembre 2023 – 19 juin 2024 Zigotastiques & Cie 380 euros

Les cours de théâtre :

Des cours de théâtre à Orléans adaptés aux collégiens : des textes plus complexes, un jeu d’acteur plus travaillé, de la prise de risque et de la créativité… tout pour se faire plaisir que l’on soit débutant ou déjà habitué des planches !

6 possibilités:

Espoirs : Mardi 17h30-19h30

OU

Espoirs : Mercredi 15h45-17h15 avec Fannie

OU

Espoirs : Mercredi 16h15-17h45 avec Cécile

OU

Espoirs : Mercredi 18h00-19h30 avec Cécile

OU

Espoirs : Samedi 9h45-11h15

OU

Espoirs : Samedi 10h30-12h00

