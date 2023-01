escape game Tosca, une première sous tension Zigotastiques & Cie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

escape game Tosca, une première sous tension Samedi 11 mars, 10h00 Zigotastiques & Cie

5 €

Une mystérieuse menace plane sur la première de Tosca, et c’est à vous de mener l’enquête ! Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS martroi Orléans 45000 loiret Centre-Val de Loire Nous sommes le 14 janvier 1900, jour de la première de Tosca. Une lettre de menace inquiète le directeur du Teatro dell’ Opera di Roma. Bien qu’il pense que ce soit une fausse alerte destinée à annuler la représentation, il fait appel à des enquêteurs qualifiés pour identifier la menace.

