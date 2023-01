La scène est à vous, découverte du théâtre Zigotastiques & Cie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

La scène est à vous, découverte du théâtre Zigotastiques & Cie, 4 mars 2023, Orléans. La scène est à vous, découverte du théâtre Samedi 4 mars, 14h00 Zigotastiques & Cie

Réservations

Nous sommes tous des comédiens et nous pouvons tous nous amuser, parents et enfants, à se surprendre en jouant des situations, des scènes… Bref en faisant du théâtre. Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS martroi Orléans 45000 loiret Centre-Val de Loire Thème : Découvrir le théâtre en famille Nous sommes tous des comédiens et nous pouvons tous nous amuser, parents et enfants, à se surprendre en jouant des situations, des scènes… Bref en faisant du théâtre. L’objectif de cet atelier est d’être un facilitateur de complicité, se mettre à l’écoute les uns des autres, prendre confiance sans jugement pour jouer et s’amuser pendant ces 2 heures. Atelier animé par le comédien Didier Mérigou. 50 € TTC – 30 € TTC Date et heure : 4 mars 2023 de 14h00 à 16h00 Le Studio : 5 rue des grands champs – 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T14:00:00+01:00

2023-03-04T16:00:00+01:00 Zigotastiques

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Zigotastiques & Cie Adresse 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS martroi Ville Orléans Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Zigotastiques & Cie Orléans Departement loiret

Zigotastiques & Cie Orléans loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

La scène est à vous, découverte du théâtre Zigotastiques & Cie 2023-03-04 was last modified: by La scène est à vous, découverte du théâtre Zigotastiques & Cie Zigotastiques & Cie 4 mars 2023 orléans Zigotastiques & Cie Orléans

Orléans loiret