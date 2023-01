Découvrir le doublage Zigotastiques & Cie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Découvrir le doublage Zigotastiques & Cie, 11 février 2023, Orléans. Découvrir le doublage 11 février et 17 juin Zigotastiques & Cie

Réservations

Venez à la découverte de votre voix et tentez d’interpréter le texte qui défile sous l’image comme les pros ! Réalisez également des bruitages et des ambiances sonores ! Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS martroi Orléans 45000 loiret Centre-Val de Loire Thème : Doublage de Films et Dessins animés Thème : Découvrir le Doublage entre adultes. Venez à la découverte de votre voix et tentez d’interpréter le texte qui défile sous l’image comme les pros ! Réalisez également des bruitages et des ambiances sonores ! Coachés par une comédienne professionnelle, vous pourrez découvrir cette activité tout en vous amusant. 30 € TTC / personne à partir de 16 ans. Date et heure : 11 février 2023 de 16h30 à 18h30 Le Studio : 5 rue des grands champs – 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T16:30:00+01:00

2023-06-17T18:30:00+02:00 Zigotastiques

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Zigotastiques & Cie Adresse 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS martroi Ville Orléans Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Zigotastiques & Cie Orléans Departement loiret

Zigotastiques & Cie Orléans loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Découvrir le doublage Zigotastiques & Cie 2023-02-11 was last modified: by Découvrir le doublage Zigotastiques & Cie Zigotastiques & Cie 11 février 2023 orléans Zigotastiques & Cie Orléans

Orléans loiret