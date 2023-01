Atelier grand oral Zigotastiques & Cie, 4 février 2023, Orléans.

Atelier grand oral 4 février – 13 mai, les samedis Zigotastiques & Cie

Réservations

2 h pour cet atelier afin de bien se préparer en groupe à cette épreuve du baccalauréat.

Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS martroi Orléans 45000 loiret Centre-Val de Loire

Thème : Préparation au Grand Oral

2 h pour cet atelier afin de bien se préparer en groupe à cette épreuve du baccalauréat.

30 min d’outils de respiration et de relaxation pour apprendre à gérer son stress et sa respiration

1h30 pour :

(Re) Découvrir et parfaire les techniques de la prise de parole.

Travailler sa voix et son éloquence par la maîtrise de sa posture, de son regard et de sa gestuelle.

Travailler sa diction et son articulation.

30 € TTC

Date et heure : le 4 février – 15h30 à 17h30

Le QG : Passage Bannier Joseph Lucet 45000 Orléans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T15:30:00+01:00

2023-05-13T17:30:00+02:00

Zigotastiques