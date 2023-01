Comédie musicale Zigotastiques & Cie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Comédie musicale Zigotastiques & Cie, 4 février 2023, Orléans. Comédie musicale 4 février et 18 mars Zigotastiques & Cie

Et pourquoi pas participer à un atelier Comédie Musicale? Créer un numéro dans l’esprit des plus grandes comédies musicales de Broadway, jouer, chanter, danser le tout en passant une après-midi top! Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS martroi Orléans 45000 loiret Centre-Val de Loire Thème : Comédie musicale Et pourquoi pas participer à un atelier “Comédie Musicale”? Créer un numéro complet dans l’esprit des plus grandes comédies musicales de Broadway, jouer, chanter, danser le tout en passant un après-midi hors du commun ! Atelier encadré par une comédienne professionnelle. 45 € TTC – Respect du protocole sanitaire en vigueur.

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00 Zigotastiques

Lieu Zigotastiques & Cie Adresse 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS martroi Ville Orléans Age minimum 18 Age maximum 99

