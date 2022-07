Zig Zague – théâtre jeune public, 10 décembre 2022, .

Zig Zague – théâtre jeune public



2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-10 12:00:00

EUR 5 Spectacle jeune public à partir de 6 mois

Zig évolue dans un monde solitaire ouaté blanc dans lequel elle se sent en sécurité.

Chaque jour ses petites habitudes : elle nettoie et chasse toute trace colorée de sa maison.

Zague, globe trotteuse des couleurs découvre – ravie- ce foyer immaculé. Elle s’installe et décore le lieu de ses éléments colorés.

Zig est-elle prête à changer ses habitudes pour accueillir une nouvelle venue ?

Comment Zig et Zague vont-elles interagir? Vont-elles arriver à partager le chemin de la vie et faire fi de leurs différences?

TARIF UNIQUE : 5€ – PLACES LIMITÉES

dernière mise à jour : 2022-06-29 par