Zig zag zoug concert Marseille 5e Arrondissement, 20 novembre 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Zig zag zoug concert

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhne Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

2022-11-20 – 2022-11-20

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

EUR 7.5 7.5 Festival de la petite enfance ; un escargot tout chaud.



Zig zag zoug le conte musical et le concert d’histoires.



C’est du CONTE ! C’est l’histoire de plein d’histoires, farfelues, drôles et surtout complètement imaginaires mêlant avec joie des archétypes comme le loup, la souris verte, le petit cordonnier et la tant belle fille…



C’est un CONCERT ! Grâce à son swing, son jeu de guitare chaloupé et son sampler, Flavia Perez surprend les adultes et captive les enfants avec la reprise de chansons traditionnelles largement modernisées !



C’est INTERACTIF ! Les enfants chantent bien sûr ! Mais encore, au fur et à mesure du spectacle, un rituel s’installe entre l’artiste et le petit public qui tire au sort les chansons et les petites histoires qui les accompagnent, créant ainsi un spectacle unique !



Mise en scène : Flavia Perez

Dès 1 an

https://www.divadlo-theatre.fr/spectacle-t-j-p

