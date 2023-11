Zig Zag, une performance participative autour de Lucie Félix Médiathèque Françoise Sagan Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. gratuit

Entrée libre sur réservation

Une performance de Peekaboo à l’occasion de l’exposition A hauteur de bébé

Zig Zag est une proposition imaginée par l’association

Peekaboo, avec Coline Irwin, Céline Rouffet-Rougier et Christine Gilles. À la

croisée des chemins entre musique, poésie et danse, les spectateurs seront

invités à entrer dans l’univers de Lucie Félix et de ses inspirations.

Pour tous les enfants à partir de 6 mois.

Cette performance se tiendra dans le cadre de l’exposition A hauteur de bébé: chemine parmi les livres avec Lucie Félix

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Peekaboo