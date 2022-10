ZIG ZAG – Danse Hip Hop, 31 mars 2023, .

ZIG ZAG – Danse Hip Hop



2023-03-31 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-31 20:50:00 20:50:00

Autour de cette place assise se raconte une histoire de famille et la nécessité de se confronter à l’image. Le duo souligne les allers-retours entre rejet et appropriation d’une histoire. A ces paroles muettes et ces liens invisibles se substitue une danse tendrement virile.

Autour de cette place assise se raconte une histoire de famille et la nécessité de se confronter à l’image. Le duo souligne les allers-retours entre rejet et appropriation d’une histoire. A ces paroles muettes et ces liens invisibles se substitue…

dernière mise à jour : 2022-10-19 par