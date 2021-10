Albert Théâtre du Jeu de Paume Albert, Somme Zig Zag Company Théâtre du Jeu de Paume Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

Zig Zag Company

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Théâtre du Jeu de Paume

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Théâtre du Jeu de Paume

Zig Zag Company est composée d’artistes issus des plus grands cabarets du Nord de la France et du Petit Baltar ! Les artistes de la compagnie vous offriront 2h30 de spectacle de music-hall mêlant variétés et paillettes.

29€ (TR 24€, -12 ANS : 10€)

2h30 de spectacle de Music-hall
Théâtre du Jeu de Paume
Albert, Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T23:00:00;2021-12-19T14:30:00 2021-12-19T17:00:00

