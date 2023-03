Zidani Mamie Georgette Deconfine en Mode Stand Up KAWA THEATRE MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Zidani Mamie Georgette Deconfine en Mode Stand Up KAWA THEATRE, 21 avril 2023, MONTPELLIER. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 21:00. Tarif : 23.0 à 23.0 euros. Mamie Georgette, une sorte de carambolage génétique entre Georgette Plana et Mylène Farmer, « déconfine » déjà depuis un moment… En effet, depuis le décès de son mari Marcel (qu'on appelle Léon), qu'elle aimait tant, Georgette vit son veuvage d'une manière bien différente de ce qu'on pourrait imaginer. Elle part en voyage à Pigalle, découvre « le droit » d'avoir une carte bancaire, fait des « strip poker » avec ses copines, mais surtout elle écrit. Oui ! Georgette écrit un livre sur la place de la femme dans la chanson française. Alors si vous voulez tout savoir comment Georgette Plana a influencé Diam's et le rap, si vous voulez vivre un moment Rock Bal musette Kitsh Pop, c'est le bon choix. Et « attention », avec Georgette, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Si l'une ou l'autre de ses copines serait disponible pour une soirée au château…

