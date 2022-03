Zicotempo Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Zicotempo Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

2022-04-12 14:00:00 – 2022-04-12

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement 16.5 16.5 Partant du principe que “tout est son”, la troupe vous emmènera dans une exploration sonore inédite où tout devient jonglerie musicale.



Une réflexion clownesque sur “quoi faire de nos déchets”.



Auteur : Jean Baptiste Rabouin

Artistes : Jean Baptiste Rabouin, Damien Rolde

Et si nos déchets étaient nos trésors de demain ? Embarquez avec ces héros dans un voyage musical comico-sidéral. Accrochez-vous, ça va secouer !



Une réflexion clownesque sur “quoi faire de nos déchets”.



Auteur : Jean Baptiste Rabouin

Artistes : Jean Baptiste Rabouin, Damien Rolde

16.5 16.5

