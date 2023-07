Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #2 – Plateau du Cuscionu Zicavo – Plateau du Cuscionu Zicavo Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud

Etape #2

Samedi 26 aout 2023

Plateau du Cuscionu – Commune de Zicavo – panorama à proximité du refuge de Matalza

19H30 Le Cabaret de la Montagne Corse

Cirque, Musique, Danse, Chant, Clown, Conte, Cinéma, Théâtre, Polyphonies

(prévoir lampe de poche pour le retour)

Avec le partenariat de la commune de Zicavo ​ Zicavo – Plateau du Cuscionu zicavo Zicavo 20132 Corse-du-Sud Corse Parking à la chapelle Saint Pierre ou au refuge de Matalza Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T19:30:00+02:00 – 2023-08-26T20:45:00+02:00

©NANO Méthivier

