Zicaliber entre musique et littérature Saint-Aubin-de-Lanquais, samedi 16 mars 2024.

Zicaliber entre musique et littérature Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Martin (Palo Santo de son nom d’artiste) a été libraire pendant 20 ans, dont 10 à son compte en créant à Bordeaux les librairies le Passeur et l’autre Passeur. Le concert proposé est un mélange entre musique et littérature ZICALIBER, des chansons avec des livres à l’intérieur… et quelques lectures de morceaux choisis. Du folk déviant avec voix, guitare et quelques harmonicas. De Cormac McCarthy à Boris Vian, en passant par les plumes de Laurent Mauvignier, Georges Picard, Jack London et tant d’autres.Un spectacle destiné à tous ceux que le livre et la littérature habitent d’une manière ou d’une autre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Ancienne école

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lesamisdelabrouette.fr

L’événement Zicaliber entre musique et littérature Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2024-02-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides